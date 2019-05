Per Di Maio pizza a Sorrento con amici

(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 25 MAG - Dopo aver partecipato al varo della nave 'Trieste' alla Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli), il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, insieme con la fidanzata ed alcuni amici, è andato a mangiare una pizza a Sorrento (Napoli). Il leader del Movimento 5 Stelle si è recato nel locale di Luigi Dell'Amura, fresco proprietario del ristorante pizzeria Lieve, la cui famiglia è storicamente proprietaria della pizzeria di Vico Equense che ha lanciato la 'pizza a metro'. "Hanno mangiato tonno scottato, una pizza marinara rivisitata, delle montanarine, e per chiudere delle delizia a limone", spiega Dell'Amura che con la famiglia ha preso in gestione il locale in via degli Aranci. Di Maio si è concesso ad alcuni selfie, in particolare con il pizzaiolo del locale, Salvatore Ventriglia.