Europee,a Napoli oltre 760 mila elettori

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - A Napoli il totale degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni europee di domani sono 760.398; si tratta di 356.158 uomini e 404.240 donne. Al voto per la prima volta in 4.350; 2252 uomini e 2098 donne.(ANSA).