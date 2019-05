Lenzuola ok,tutto regolare al Cardarelli

(ANSA) NAPOLI, 23 MAG - Si stanno svolgendo regolarmente oggi tutte le attività dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo afferma all'ANSA Franco Paradiso, direttore sanitario del nosocomio napoletano. "Le attività di ricovero ordinarie - spiega Paradiso - erano ripartite già ieri pomeriggio. Abbiamo ricevuto dalla ditta che se ne occupa le forniture di lenzuola per i reparti e le sale operatorie, quindi stamattina tutte le attività dell'ospedale si svolgono regolarmente". Ieri mattina a seguito dello sciopero degli addetti dell'American Laundry, la ditta che si occupa della lavanderia dell'ospedale colpita da interdittiva antimafia, il Cardarelli aveva differito in via prudenziale i ricoveri non urgenti per evitare di trovarsi a corto di lenzuola. Stamane il Viminale aveva disposto l'invio di 2500 lenzuola dal Centro assistenza di pronto intervento (Capi) del ministero dell'Interno di Capua, carico atteso per il pomeriggio.