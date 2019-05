Diabete: distribuzione gratis farmaci

(ANSA) - BENEVENTO, 23 MAG - "Sarà la City Trans, con sedi a Napoli e Milano, a garantire la consegna e la distribuzione gratuita dei farmaci ai circa duemila diabetici in Campania iscritti all'Associazione Diabetici dell'Italia Meridionale (AsDIM) 'Al di qua del Faro'". E' quanto prevede l'accordo siglato alla Rocca dei Rettori tra la società rappresentata da Alessia Perna e l'associazione presieduta da Annio Rossi, alla presenza del presidente della Provincia Antonio Di Maria e del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

L'accordo prevede la consegna dei farmaci, tramite un corriere specializzato su richiesta degli associati AsDIM che non abbiano possibilità di accedere alla farmacia o di acquisire comunque i medicinali, per motivi di salute e/o di condizioni di vita e di famiglia. Il servizio viene fornito e garantito su tutto il territorio regionale della Campania per gli associati, fatta eccezione in quelle realtà dove già esiste ed è organizzato un tipo di assistenza simile e gratuita.