Napoli: Mertens resta una certezza

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - E' dietro ad Hamsik e Maradona nella storia azzurra, ma è la stella più brillante del presente del Napoli in attacco. Dries Mertens chiude la stagione da protagonista ed è la certezza anche per il futuro della squadra di Ancelotti. Con il gol di ieri all'Inter ha raggiunto Attila Sallustro nella classifica dei marcatori all-time azzurri, salendo a quota 108 gol, dietro ai 123 del recordman Hamsik e ai 115 di Diego. Il suo sorriso raggiante dopo il gol sottolinea ancora una volta l'amore di Mertens per Napoli. Dries ha un contratto fino al 2020, ma il club è pronto a rinnovarglielo almeno fino al '22, mantenendo l'ingaggio di circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il 32nne di Lovanio aveva accarezzato l'idea di andare a chiudere la carriera negli Usa o in Cina ma ora sembra pronto a rimanere a Napoli: "Sicuramente Dries vuole restare un altro anno a Napoli - afferma il padre Herman -.

Potrebbe rimanere per due anni ma non so se firmerà un nuovo contratto, posso però dire che è felice di restare".