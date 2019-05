Meloni,emozionata per Noemi,camorra fa schifo,legge speciale

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - "Quando parlo di figli qui a Napoli non posso non pensare alla piccola Noemi. Da madre ho gioito e mi sono emozionata quando ha riaperto gli occhi. Da madre però dico anche che la camorra fa schifo e che lo Stato deve dichiararle guerra una volta per tutte. Le guerre si combattono con uomini e mezzi. Qui non basta la polizia: serve l'esercito e una legge speciale. Li dobbiamo andare a stampare uno a uno nelle loro case". Lo ha detto dal palco di Napoli il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. La piazza ha dedicato alla piccola Noemi un lungo applauso.(ANSA).