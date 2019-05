Grillo, da De Luca insulti sessisti

(ANSA)- AVELLINO, 19 MAG - "Il presidente della Regione Campania non fa altro che insultarmi dalla mattina alla sera, in maniera e con modalità sessiste. Questo lo hanno capito anche i muri. Continuerò a fare il mio dovere, come ho fatto sempre, lasciando De Luca ai suoi monologhi". Lo ha detto ad Avellino il ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine dell'incontro con il manager e il personale medico e paramedico dell'ospedale "Moscati". "Non solleciterò il Mef per far uscire la Campania dal commissariamento. È una decisione tecnica".