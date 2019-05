"Sarri alla Juve? Non mi stupirebbe"

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Se Maurizio Sarri dovesse approdare sulla panchina della Juventus, dopo l'addio di Massimiliano Allegri, il primo a non sorprendersi sarebbe il suo ex patron al Napoli, Aurelio De Laurentiis. Lo fa sapere il diretto interessato a Sky, ospite degli degli Internazionali d'Italia di tennis. "Non mi sono stupito quando a passare alla Juventus fu Higuain, non lo farei nemmeno a questo giro. Anzi, sarebbe divertente", ha commentato De Laurentiis.