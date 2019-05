Bolle a Forcella, no al successo facile

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - "Non credete al successo facile, quello fatto di scorciatoie: non vi lascerà nulla. Inseguite invece i sogni e credete in un percorso costruito giorno dopo giorno come ho fatto io". A parlare ai ragazzi di Forcella, nella biblioteca intitolata ad Annalisa Durante, è una delle etoile più apprezzate al mondo, Roberto Bolle. "Il successo facile - ha ricordato il primo ballerino della Scala di Milano - non arricchisce. E' importante coltivare le proprie passioni. Questo, al di là del risultato, contribuirà a costruire una persona migliore". Bolle, a Napoli oggi e domani per OnDance, la grande festa della danza, ha incontrato bambini e associazioni del popolare rione di Napoli in compagnia dello scrittore Maurizio De Giovanni e dell'assessore comunale alla Cultura Nino Daniele. "Essere qui oggi - ha sottolineato Bolle - è un grande onore. Entrare nello specifico di questa realtà fa bene a entrambi: a voi per l'attenzione mediatica, a me per l'arricchimento umano che mi state dando".