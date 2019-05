Noemi ha iniziato ad alimentarsi

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - La piccola Noemi "è sveglia, cosciente ed ha iniziato ad alimentarsi. La bambina respira spontaneamente ma necessita ancora di un supporto di ossigeno ad alti flussi, sebbene sia in decremento". Diffuso un nuovo bollettino medico sulle condizioni della bambina di 4 anni ferita in un agguato in piazza Nazionale a Napoli lo scorso 3 maggio.

"Proseguono gli esami diagnostici di routine utili a monitorare l'evoluzione della condizione clinica della bimba.

I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico appare stazionario e in miglioramento. La prognosi resta riservata. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 72 ore", riferisce la nota.