Agguato in ospedale, spara nel cortile

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Agguato in ospedale la scorsa notte a Napoli dove un ragazzo armato di pistola e con in testa un casco, ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco nel cortile dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto poco prima, insieme con altri giovani, con ferite d'arma da fuoco alle gambe. I colpi, per fortuna, non hanno raggiunto il giovane.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia Centro.