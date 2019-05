Anziano morto, si indaga su migrante

(ANSA) - TERZIGNO (NAPOLI), 16 MAG - C'è una persona indagata per la morte di Luigi Vassallo, l'anziano di 71 anni scomparso dalla sua abitazione lo scorso 5 maggio a Terzigno (Napoli) e ritrovato privo di vita ieri sera nella campagne della cittadina del Napoletano. Si tratterebbe - stando a quanto si apprende - di un giovane cittadino straniero ospite di una struttura di accoglienza per migranti e che sarebbe stato l'ultimo a vedere l'uomo in vita. Dalle indagini coordinate dalla compagnia dei carabinieri di Torre Annunziata e da quelli di Ottaviano, sarebbe emerso che Vassallo si sarebbe allontanato con il giovane e sarebbe poi stato colto da malore. A questo punto il ragazzo, forse spaventato, sarebbe scappato senza prestare soccorso e portando via anche il telefono cellulare dell' anziano. Del suo caso si era occupata la trasmissione 'Chi l'ha visto'.