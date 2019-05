Malato Sla in ambulanza a nozze figlio

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - "Sabato 11 maggio un'ambulanza di Campania Emergenza è partita da Boscoreale (Napoli) alla volta di Poggio della Rota, una località di Bassano Romano, nel Viterbese. A bordo un ammalato di Sla che ha avverato il suo sogno: partecipare al matrimonio del figlio. Il trasporto, commissionato dall'Asl Napoli 3 Sud, rappresenta un bel caso di buona sanità, una testimonianza viva di come l'umanità sia alla base dell'assistenza ai malati". E' quanto rende noto il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli.

"E' servito l'ausilio di un'intera equipe sanitaria con rianimatore e infermiere per permettere a questo padre di poter abbracciare il figlio nel giorno più importante della sua vita.

Un'operazione non facile che ha richiesto la massima professionalità da parte dell'equipaggio dell'ambulanza", spiega.