Giorgetti,droga in stadi?Viminale vigila

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Spacciatori in stadi? Probabilmente ci sono, temo che sia vero, ma il Viminale non dorme, fa quello che fa e con dei risultati ma c'e molto da fare. Noi abbiamo presentato proposte ad hoc ma il Parlamento ha preferito operare con norme ordinarie, ma magari servono interventi più incisivi".

Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine dell' evento "Awords" organizzato dalla Lega serie A all'Ara Pacis, commentando le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito all'ordine pubblico negli stadi.