Gastronomia: ecco 'Le ricette di casa'

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - "Siamo entrati nelle case per scoprire i tesori nascosti della gastronomia". Così Giuseppe Cerasa, direttore delle 'Guide' di 'Repubblica', ha spiegato oggi la 'filosofia' che ha ispirato 'Le ricette di casa-Campania', pubblicazione presentata oggi a Napoli con la partecipazione dell'assessore comunale Alessandra Clemente e del responsabile della redazione partenopea del quotidiano, Ottavio Ragone. L'iniziativa si è svolta nella pizzeria di Gino e Antonio Sorbillo, in via Tribunali. "Proviamo a salvare la tradizione - ha aggiunto Cerasa - e abbiamo scelto questo posto perchè riteniamo sia simbolo della napoletanità e riconoscibile, dove si declina il concetto di legalità". Ha aggiunto Antonio Sorbillo: "Anche noi portiamo le nostre ricette storiche e la guida è un bel modo di far conoscere la cucina vera". "La scelta di questo luogo - ha sostenuto l'assessore Clemente - vuol dire anche valorizzare la cultura del lavoro e questo significa contribuire a stare dalla parte giusta contro il male".