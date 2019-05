Napoli, Salvini in prefettura: 'Presto un decreto sicurezza 2'

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è recato in Prefettura a Napoli dopo l'arresto dei fratelli ritenuti coinvolti nella sparatoria di Piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita la piccola Noemi. Il ministro è stato accolto dal prefetto, Carmela Pagano, e dai vertici locali delle forze dell'ordine.

Salvini contestato a Napoli, manifestanti urlano "buffone"

"Ci sarà presto un decreto sicurezza 2": ha annunciato il ministro dell'Interno, parlando con i giornalisti prima di entrare negli uffici della Prefettura dove ha incontrato i responsabili delle forze dell'ordine dopo l'arresto dei due fratelli ritenuti coinvolti nella sparatoria di Piazza Nazionale. Il decreto è finalizzato, ha spiegato il ministro, a dare maggiori risorse agli uomini delle forze dell'ordine e agli uffici giudiziari.

"Dobbiamo essere più forti del degrado umano, del degrado culturale e riuscire in ogni luogo ad aiutare tutte le persone a venire fuori da vie che sono sbagliate": così il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla vicenda della piccola Noemi. "La città c'è, esiste, è presente e dobbiamo solo valorizzare tutto quello che c'è con azioni concrete e che siano lungimiranti" ha aggiunto.

Nel decreto sicurezza bis è previsto un inasprimento delle sanzioni per chi aggredisce le Forze dell'Ordine. L'obiettivo è "colpire più severamente coloro che si oppongono a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio attraverso l'utilizzo di scudi o altri oggetti di protezione passiva, di materiali imbrattanti; coloro che utilizzano razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili; nonché coloro che fanno ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti". Secondo il provvedimento "viene inoltre soppressa la vigente possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per 'particolare tenuità del fatto' in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni".

Il decreto prevede anche l'attribuzione al ministro dell'Interno della competenza a limitare o vietare il transito e/o la sosta nel mare territoriale qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento limita le competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle sole finalità di sicurezza della navigazione e di protezione dell'ambiente marino.

Il provvedimento prevede anche multe per "chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorità Sar competenti o di quelle dello Stato di bandiera". "Le sanzioni previste sono di duplice natura: una sanzione amministrativa da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato. Competente all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione è il Corpo delle Capitanerie di porto. Nei casi più gravi o reiterati e laddove la violazione sia commessa da navi battenti bandiera italiana, la sospensione da 1 a 12 mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione ad opera delle autorità amministrative competenti".