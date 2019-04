Gruppi whatsapp per sventare furti

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 24 APR - Un esposto in Prefettura ed una petizione per chiedere maggiori misure di sicurezza nel quartiere, ma soprattutto un numeroso gruppo whatsapp per avvisare i vicini e di presenze sospette per poi allertare le forze dell'ordine. É quanto hanno deciso di fare una sessantina di famiglie di Contrada Guadagni, periferia cittadina divisa tra i comuni di Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia, nel Napoletano, dove i numerosi furti d'appartamento avvenuti nelle ultime settimane hanno spinto i cittadini ad 'autorganizzarsi' in gruppi di buon vicinato per scongiurare ''visite sgradite'' anche in pieno giorno.

''L'ultimo tentativo di furto - spiegano i residenti - è avvenuto venerdì scorso, durante la processione. Sono intervenuti i carabinieri, e mentre loro raccoglievano le testimonianze in una zona del quartiere, in un'altra zona, poco lontana, forse gli stessi ladri tentavano di entrare in un'altra casa. La situazione ormai è insostenibile''.