Al Mann arriva anche "La Pace" di Canova

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Per dare il benvenuto a 'La Pace' la statua di Antonio Canova in arrivo dall'Ucraina, che completa il percorso espositivo della mostra 'Canova e l'Antico' (già oltre 80mila visitatori), ingresso libero dalle 17,30 del 25 aprile al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il marmo di quasi due metri d'altezza proviene dal Museo Bogdan e Varvara Khanenko di Kiev, ed è la seconda volta in assoluto che esce dal paese dove era giunto dalla Russia nel 1953. 'La Pace' è un capolavoro tra i meno conosciuti di Canova che lo realizzò tra il 1811 e il 1815, e dal forte valore simbolico, contenendo segni visibili delle complicate vicende politiche dell'Europa di quegli anni. Committente fu il principe Nicolaj Rumianzev, doveva essere una un'allegoria della Pace a grandezza naturale e recare tre iscrizioni da realizzarsi in francese, commemorative dei trattati siglati da membri eminenti dei Rumianzev. La commissione della statua avvenne mentre fervevano i preparativi della Campagna di Russia.