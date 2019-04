Carlo: Juve Stabia promossa in B

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 20 APR - La Juve Stabia (serie C, girone C) ha battuto 2-1 la Vibonese ed è matematicamente promossa in serie B con due giornate di anticipo sulla fine del campionato.

I gol di Paponi su rigore, al 10' e di Mezavilla, al 47', dopo il momentaneo pareggio degli ospiti con Bubas al 31', su rigore., hanno dato alle Vespe la certezza del salto di categoria. Il club di Castellammare di Stabia torna in serie B per la terza volta nella sua storia ed a quattro anni di distanza dall' ultima promozione.

Grande festa a Castellammare di Stabia, dove i settemila presenti allo stadio "Romeo Menti" si sono aggiunti alle centinaia di persone che stanno festeggiando per le strade.