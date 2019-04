In corteo per la Sea Watch, denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Sette denunce per manifestazione non autorizzata e invasione del porto di Napoli sono state notificate a altrettanti attivisti del centro sociale Insurgencia per la manifestazione del 5 gennaio scorso quando quasi 10 mila persone manifestarono al porto di Napoli per favorire l'attracco delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye con a bordo circa ottanta migranti tra cui donne e bambini. Lo rende noto la consigliere comunale di Napoli, Eleonora de Majo, che è tra le persone denunciate. "Siamo al paradosso", commenta la consigliera de Majo, da sempre contro la decisione di chiudere i porti ai migranti, ricordando che gli attivisti erano scesi in "piazza a difesa dell'umanità". "La manifestazione del 5 gennaio, conclusasi pacificamente nel porto di Napoli - si evidenzia in una nota - vide la partecipazione di migliaia di persone". "Non ci arrenderemo - conclude la consigliera de Majo - andiamo avanti più forti di prima".