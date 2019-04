Grillo, resta commissario sanità campana

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 APR - "In Parlamento abbiamo votato una legge che prevede l'incompatibilità tra la carica di presidente di Regione e quella di commissario. Non è una legge facoltativa, va applicata". Lo spiega, soffermandosi sul commissariamento della sanità in Campania, il ministro della Salute Giulia Grillo specificando come, a decidere sul mantenimento del commissariamento, "non sia la politica, non è un ministro o un viceministro a farlo, ma le verifiche fatte ai tavoli di monitoraggio" sui dati dei Lea. (ANSA).