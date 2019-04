Ingegnere ucciso:imputato revoca legali

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Ennesimo colpo di scena al processo per l'omicidio di Vittorio Materazzo, l'ingegnere assassinato con decine di coltellate, davanti la sua abitazione, a Napoli, il 28 novembre del 2016: l'unico imputato, Luca Materazzo, fratello della vittima, alla vigilia dell'udienza di domani, durante la quale avrebbero dovuto concludere i suoi avvocati Alessandro Motta e Concetta Chiricone, li ha entrambi revocati.

Dall'inizio del processo, che va avanti da circa un anno, l'imputato ha revocato una quindicina di legali. "Eravamo pronti, adesso siamo solo stanchi", ha detto l'avvocato Motta, avvocato. "Non riusciamo a spiegarci questo gesto che classifichiamo come umiliante - ha sottolineato Motta - abbiamo trascorso questi ultimi giorni analizzando nei minimi particolari i verbali, abbiamo fatto studi sulle consulenze e consultato trattati di sulle comparazioni del Dna".