Scoppio in abitazione, 23enne ustionato

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Un giovane di 23 anni è rimasto ustionato a causa di uno violento scoppio verificatosi stamattina, intorno alle 7, a Grotto Lella, in provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo irpino. Dopo essere stato trasportato, per le prime cure, nell'ospedale Moscati di Avellino, il giovane è stato successivamente portato nell'elisuperfice del Comando dei Vigili del fuoco di Avellino, dove l'eliambulanza lo ha prelevato per il trasferimento al centro grandi ustionati di Napoli. (ANSA).