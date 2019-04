'Medico non arriva', e sfonda porta

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Ha portato in ospedale il figlio per una visita cardiologica, e siccome a suo dire lo specialista tardava ha sferrato pugni e calci contro una porta, rompendone il vetro. E' accaduto nell'Ospedale del Mare a Napoli: l'uomo, un 44enne di Ercolano, è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamenti.