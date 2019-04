Europee: tra Gilet arancioni e Lega

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - La prima lista ad essere depositata stamane negli uffici della Corte d'Appello di Napoli al Centro Direzionale, è stata quella del Pc: a guidarla, nella circoscrizione Italia Meridionale alle prossime Europee, Marco Rizzo Domani tocca invece agli M5S mentre lista presentata per i Gilet arancioni - Movimento si cambia musica; la guida l'ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo. L'ex procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti guida invece la lista del Pd, dove sono state rilevate dall'ufficio elettorale imprecisioni di natura formale nella trascrizione dei dati anagrafici. L'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Mario Mauro guida invece la lista dei Popolari per l' Italia - Ppe mentre Matteo Salvini guida la lista della Lega nella circoscrizione Italia Meridionale alle prossime Europee. Tra i nomi in lista, il rettore dell'università di Salerno Aurelio Tommasetti e Valentino Grant, presidente della BCC Terra di Lavoro e consigliere di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti.