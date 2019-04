Consigliere regionale,abusi su bimba rom

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - "Una bimba di quattro anni di etnia rom è stata ricoverata due giorni fa presso l'ospedale Santobono dopo aver subito abusi. La bimba è stata adesso trasportata al Policlinico per ulteriori e più approfonditi accertamenti". Lo ha reso noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, il quale, in seguito alla segnalazione dell'episodio, ha "chiesto e ottenuto conferma di quanto accaduto dal direttore dell'ospedale pediatrico partenopeo, Anna Maria Minicucci". Sul caso indaga la Polizia di Stato.

"Si tratta di un episodio disumano - ha proseguito Borrelli - del quale seguiremo da vicino tutti gli sviluppi fino a quando l'orco non sarà condannato in maniera esemplare. La violenza contro le donne è sempre inaccettabile e richiede risposte immediate da parte di magistratura e forze dell'ordine. Faremo di tutto per mantenere accesi i riflettori su questa vicenda fino alla sua conclusione".