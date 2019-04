Questore Napoli, già arrivati 100 agenti

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - "Alla Questura di Napoli sono arrivati a Novembre scorso 35 agenti, altri 65 sono arrivati a Febbraio". Lo ha precisato il questore di Napoli, Antonio de Iesu, rispondendo alla domanda di un giornalista alle cerimonia per la Festa della Polizia, dopo le polemiche sugli impegni assunti dal Ministro degli Interni Matteo Salvini sul rafforzamento degli organici. "Il piano di assunzioni è in atto - ha proseguito il Questore - e per la fine dell' anno ci sarà un concorso straordinario per 1800 assunzioni in Polizia, ma è chiaro che i nuovi agenti debbono essere assunti, poi formati e poi distribuiti nelle Questure". "Negli ultimi 4-5 anni non abbiamo avuto turn-over - ha detto ancora De Iesu - ma oggi, per fortuna, ci sono le risorse per un piano di assunzioni significative. E con la riforma Milano, Roma e Napoli saranno Questure-super e nelle piante organiche avranno alcune centinaia di agenti in più".