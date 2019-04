Emery, con Napoli sfida dura, da 50 e 50

(ANSA) NAPOLI, 10 APR - "La qualificazione? Ce la giochiamo al 50-50, il Napoli ha una grande storia come noi, è secondo dietro la Juve e ha distanziato le altre in campionato, ma noi abbiamo fiducia in noi stessi per andare avanti". Unay Emery lancia a sfida al Napoli alla vigilia del match di andata a Londra ma non dimentica la prudenza per un Arsenal attualmente quinto in Premier e reduce dl ko contro l'Everton che ha frenato la corsa sul quarto posto. Il tecnico intanto si gode le buone notizie con il rientro di Aubameyang che potrà fare coppia in attacco con Lacazette. "Ha avuto qualche problema - spiega - ma ora sta meglio e può giocare. Domani ci giochiamo una gara importante che deve darci indicazioni sul finale di stagione.

Sappiamo che dobbiamo fare gol ma anche non concedere occasioni agli avversari. Proveremo a vincere per poi giocarci tutto al ritorno".