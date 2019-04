E. League: Ancelotti, Napoli farà bene

(ANSA) NAPOLI, 10 APR - "Sappiamo che le ultime due partite non le abbiamo fatte benissimo, ma il 4-1 alla Roma è di 9 giorni fa. Quindi non sono preoccupato, se focalizziamo bene la strategia sono certo che le cose verranno fuori bene domani". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Arsenal. "Non c'è malessere nel club - ha spiegato - c'è incazzatura perché a volte dovremmo fare le cose in maniera diversa. Ma se non fossimo pronti non saremmo qua".