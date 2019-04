A teatro con Danieli e Iannello

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - Enrico Ianniello e Isa Danieli sono i protagonisti di "Giacomino e Mammà" una commedia di Santiago Carlos Oves e Jordi Galceran. Tradotta in napoletano e diretta dallo stesso Ianniello è presentata da Teatri Uniti, in anteprima nazionale, venerdì 12 aprile al Teatro Sannazaro di Napoli, poi in tournèe italiana.

"Questo spettacolo - sottolinea Ianniello - è un ulteriore esempio di drammaturgia iberica reinventata alle latitudini napoletane che metto in scena dopo le diverse analoghe esperienze fatte su testi di importanti autori spagnoli contemporanei come Pau Miró"."Questo momento di difficoltà - sottolinea il regista ed interprete Enrico Ianniello - diventa però l'occasione per mettere a confronto due epoche della vita, occasione nella quale l'amore tra una madre e un figlio viene a galla in maniera prorompente".