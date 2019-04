Omeopatia,1 milione pazienti in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 6 APR - Sono circa 1 milione i consumatori di prodotti omeopatici in Campania, dove si concentra metà dei consumatori del Sud, oltre 10 milioni in Italia. I dati sono della LUIMO (Libera Università internazionale di Medicina Omeopatica) in occasione della Giornata Mondiale dell' Omeopatia, che ricorre il 10 Aprile. Nel 2018, secondo l' Istituto EMG Aqua,il 18% degli italiani ha utilizzato almeno una volta prodotti omeopatici. Mancano invece dati sul numero di Medici omeopatici, ma tra i pediatri - secondo la Federazione italiana medici pediatrici- 1 su 3 prescrive prodotti omeopatici. La Giornata è organizzata dalla LUIMO e dal Museo dell' Omeopatia di Roma e si svolgerà al Museo delle Arti Sanitarie dell' Ospedale Incurabili di Napoli. "Saranno ripercorse - dice il dott. Carlo Melodia, del segretariato LUIMO - le tappe storiche della Medicina Omeopatica e la realtà omeopatica sul territorio. Napoli rappresenta per l' Omeopatia, che nacque in Germania e si estese all' Austria, il crocevia della divulgazione".