Race for life, si corre contro il cancro

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Una corsa per raccogliere fondi e per lanciare un messaggio a tutte le donne che stanno combattendo contro il cancro al seno. Parte da qui 'la Race for life' che si svolgerà domenica prossima a Capua (Caserta): il ricavato dell'evento podistico sarà devoluto alla Breast Unit dell'ospedale Cardarelli di Napoli che offre tutti i servizi necessari per una diagnosi completa delle malattia del seno.

'Anima' della Race for life' è chi il cancro al seno lo ha combattuto, Immacolata Ingicco che alle donne ha scritto una lettera. "Per il secondo anno sono qui a raccontarvi la mia storia e a testimoniare che quella contro il cancro al seno è una battaglia che possiamo vincere, tutti insieme - scrive tra l'altro - La Race for Life non vuole essere soltanto un ringraziamento alla Breast Unit dell'ospedale Cardarelli di Napoli ma la conferma che le strutture ospedaliere del nostro Sud funzionano e sono dotate di medici competenti. Come donna mi sento molto vicina a ogni altra donna colpita da tumore del seno".