Da Energymed addio fonti fonti fossili

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - "Ad Energymed ci sono centinaia di aziende, e verranno oltre ventimila persone in tre giorni.

Eventi come questo sono importanti che servono anche a noi del governo per incentivare le start up e le tecnologie innovative che ci portano ad abbandonare le fonti fossili". Lo ha detto Salvatore Micillo, sottosegretario al ministero dell'ambiente, intervenuto a Napoli per l'inaugurazione della dodicesima edizione di Energymed. "Le rinnovabili - ha aggiunto Micillo - sono il futuro, noi e il Mise stiamo investendo circa 3 miliardi nei prossimi tre anni perché tante aziende possano avere respiro e si possa parlare di green economy non solo sulla carta".

Micillo ha partecipato al convegno inaugurale "Opportunità di finanziamento per imprenditori ed enti locali del Sud" che ha dato il via a Energymed che proseguirà fino a sabato.

Nel convegno inaugurale la Regione Campania ha presentato alle imprese i due bandi per ridurre l'impatto delle attività produttive delle aziende e farle crescere.