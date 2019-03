Napoli, De Laurentiis soddisfatto

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Il bilancio per il Napoli è positivissimo perché con un cambio di allenatore si cambia mentalità di gioco". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, entrando al vertice tra Figc e delegazione cinese a via Allegri a Roma. "E' stato un anno dove abbiamo, grazie ad Ancelotti, sperimentato tutte le potenzialità di tutti i giocatori che avevamo a disposizione - ha aggiunto - e quindi abbiamo anche fatto tesoro di chi è più corretto per un gioco ancelottiano e chi invece, pur essendo un grandissimo campione di grandi prospettive, forse è meglio che giochi da qualche altra parte".