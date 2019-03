Sindaco, Regione vuol privatizzare Anm

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - ''Le carte parlano chiaro e sono pubbliche e sebbene la Regione Campania voglia esternalizzare il trasporto pubblico, noi parteciperemo come Anm alla gara perché, nonostante Palazzo Santa Lucia, noi abbiamo salvato l'azienda perché vogliamo servizi più efficienti per i cittadini. Non è lo scontro de Magistris-De Luca ma da una parte c'è chi tiene conto della chiarezza delle carte e dall'altra c'è chi porta avanti una ricostruzione da campagna elettorale che rispediamo al mittente''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito a una possibile messa a gara del servizio di trasporto pubblico cittadino. "Siamo preoccupati perchè il 31 dicembre non è così lontano e la Regione non ha ancora avviato le gare. La Regione sta giocando al fallimento di Anm e invece noi, anche in questo clima di incertezza, nel bilancio metteremo le risorse economiche per il futuro di Anm''.