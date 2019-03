(ANSA) - BOSCOTRECASE (NAPOLI), 21 MAR - ''Illegalità... la musica è cambiata'' è il titolo della iniziativa promossa dall'istituto comprensivo I-scuola media Prisco di Boscotrecase (Napoli) in occasione della giornata della legalità. Alla presenza della fanfara del decimoReggimento Carabinieri Campania diretta dal maresciallo maggiore Luca Berardo, sono intervenuti il comandante del gruppo carabinieri di Torre Annunziata Filippo Melchiorre, il coordinatore provinciale ANC Pasquale D'Errico, il comandante della stazione carabinieri di Trecase Antonio Tiano, il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto e l'assessore all'Istruzione Carmela Sorrentino. Ad aprire la manifestazione la dirigente scolastica Carmela Sorrentino: ''La manifestazione - spiegano dalla scuola - ha avuto lo scopo di rafforzare in tutti i presenti la consapevolezza che solo un impegno comune da parte delle forze dell'ordine e di tutti i cittadini può far trionfare legalità, valore morale e civile''. A partecipare alle diverse iniziative gli alunni della primaria e della secondaria: i primi hanno preparato cartelloni filastrocche e un'a poesia scritta da una ex alunna dal titolo ''a Giancarlo Siani''; i secondi hanno preparato un video e cartelloni.