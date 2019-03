Aucella nuovo presidente dell'Assocoral

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - L'Assocoral - l'associazione che riunisce i produttori di coralli, cammei e gioielli di Torre del Greco - cambia i vertici per il triennio 2019-2021. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Ciro Condito, Gioia De Simone, Michele De Simone, Tommaso Mazza, Vincenzo Moccia, Sandro Orlando, Pietro Parrino e Vincenzo Aucella scelto - all'unanimità - quest'ultimo come presidente.

Laureato in Informatica presso l'Università di Salerno, 36 anni, già Consigliere Assocoral da 12 anni e Consigliere Nazionale Federpreziosi - Confcommercio, Aucella da 13 anni ha raccolto, con il fratello, il testimone dell'azienda fondata dal bisnonno.

Accanto a lui il vicepresidente vicario Ciro Condito e il presidente uscente Tommaso Mazza in qualità di vicepresidente. "Nel solco della continuità proseguiremo il lavoro avviato e svolto dal presidente uscente Tommaso Mazza, al quale va tutta la mia gratitudine per le innumerevoli iniziative e i traguardi raggiunti", dichiara Aucella.