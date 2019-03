Universiadi:De Luca, mascotte? Partenope

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - "La Sirena Partenope è uno dei simboli gentili, belli e storicamente significativi di Napoli.

Mi pare che abbiamo imboccato la strada giusta". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciando la scelta come mascotte per l'Universiade di Napoli della sirena che per la leggenda sarebbe morta nelle acque in cui oggi sorge Castel dell'Ovo, uno dei simboli del capoluogo partenopeo. La scelta dopo che nei mesi scorsi erano state bocciate diverse soluzioni, tra cui quella di un Pulcinella.