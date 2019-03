Fertilità malati tumore, ecco la Rete

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - "Abbiamo realizzato una rete per la tutela della fertilità di donne e uomini che hanno problemi oncologici legati all'apparato genitale, e che fino a ieri non potevano avere la garanzia di fertilità dopo i trattamenti di chemioterapia e radioterapia". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha illustrato la nascita della Rete Regionale dell'Oncofertilità. La rete coinvolge la Federico II di Napoli e l'azienda Ospedaliera Giuseppe Moscati di Avellino. Il centro medico universitario partenopeo è competente per le province di Napoli e Caserta, mentre il Moscati si occupa delle aree di Avellino, Salerno e Benevento. La Rete offre un percorso che parte da una visita andrologica o ginecologica e, attraverso successivi step, arriva fino alla raccolta di liquido seminale per uomo e di prelievo ovociti o di tessuto ovarico per il successivo congelamento e crioconservazione.