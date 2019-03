Paura per Ospina, si accascia in campo

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Paura per il portiere del Napoli Ospina che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' si è accasciato ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Il giocatore è stato portato al vicino ospedale "San Paolo", dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti di routine. Il portiere azzurro è cosciente. Il 30nne portiere colombiano aveva riportato un taglio che è stato suturato. Ospina sarà probabilmente trattenuto in osservazione al nosocomio partenopeo.