Caravaggio: sindaco, stufo di signor no

(ANSA) NAPOLI, 13 MAR - "Per misericordia non parlo più delle Sette Opere di Misericordia, perché sono stufo di questi signor no che pensano di condizionare la rinascita culturale della città pur stando lontano da Napoli. Lascio a loro le soluzioni, io mi sono già espresso". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando il veto del ministero dei Beni culturali allo spostamento dell'opera di Caravaggio dal Pio Monte della Misericordia al Museo di Capodimonte per la mostra "Napoli Caravaggio" che si terrà ad aprile. Per de Magistris ci vorrebbe "qualche no in meno e con qualche valorizzazione in più del patrimonio culturale, che si difende se si valorizza se lo si fa conoscere alle moltitudini. Se si mette in una gabbia con il lucchetto e viene visto solo da qualche professore di storia dell'arte o da qualche emerito accademico, nessuno difende la cultura. A Napoli la difendono tanto i professori quanto le persone che magari non hanno nemmeno la quinta elementare".