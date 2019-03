Camorra:D'Amelio, insieme per contrasto

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "É fondamentale la sinergia istituzionale, a tutti i livelli, per la prevenzione e il contrasto della criminalità, anche nelle sue infiltrazioni nella vita pubblica, e al fine di evitare il reclutamento dei nostri giovani nelle fila criminali. Ed è per rendere più forte questa sinergia che il 19 giugno si terrà a Napoli l'incontro con le Commissioni regionali Anticamorra di tutte le Regioni". Così il presidente del Consiglio regionale della Campania e coordinatrice della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province Autonome, Rosa D'Amelio, ha commentato l'iniziativa della Commissione Regionale Anticamorra che si è riunita con i parlamentari campani della Commissione parlamentare Antimafia. "Purtroppo da sempre non si riesce a convincere i commercianti denunciare il pizzo, perché il territorio è controllato ancora da queste bande criminali", ha detto invece l'ex capo della Dda Franco Roberti che è attualmente assessore alla sicurezza e legalità della Regione Campania.