Giornalisti: morto Armando Borriello

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - É morto a Napoli il giornalista Armando Borriello. 71 anni, tre figli (Giancarlo, anch'egli giornalista, Chiara e Filippo), laureato in Lettere, Borriello cominciò la carriera collaborando con diverse testate tra le quali Il Mattino ed Il Diario, nel settore dello Sport. Fu assunto al Mattino e destinato al settore Esteri dove divenne specialista delle grandi istituzioni internazionali come la Nato seguendo, anche come inviato, i vertici Usa-Urss. Coordinò la Redazione di Milano de 'Il Mattino' prima di tornare a Napoli come vicecapo e poi capo degli Esteri. Assunse poi l'incarico di responsabile dello Sport. Infine, l'impegno come redattore capo nell'Ufficio Centrale. É stato consigliere dell'Ordine, ma soprattutto attivo nel sindacato contribuendo alla sua 'rifondazione' in Campania con la nascita del Sugc del quale era presidente. Disponibile, con un forte tratto umano che si manifestava in un approccio cordiale con i colleghi, la passione per il Napoli, Borriello viene ricordato così. I funerali si terranno martedì prossimo, 12 marzo, alle 10, nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, in PIazzetta Piedigrotta.