Cciaa: a Caserta eletta la nuova giunta

(ANSA) - CASERTA, 10 MAR - Il Consiglio della Camera di Commercio di Caserta ha eletto la nuova Giunta, completando la procedura di costituzione degli organi. Dopo l'elezione per acclamazione di Tommaso De Simone, come presidente l'11 febbraio, il Consiglio ha eletto l'organo di indirizzo politico che affiancherà De Simone per i prossimi 5 anni alla guida dell'ente. Fanno parte della Giunta, oltre a De Simone, Valeria Barletta, Francesco Geremia, Raffaele Puoti, Maurizio Pollini, Tommaso Di Rosa, Antonio Pezone, Luigi Traettino, Gustavo Ascione e Giovanni Letizia. "Con unità d'intenti ed in maniera veloce - spiega De Simone - abbiamo completato gli adempimenti per dare una rappresentanza stabile ed autorevole alla Camera di Caserta. Possiamo avviare la programmazione che sarà sempre condivisa a sostegno delle imprese. I profondi mutamenti anche dei mercati locali impongono di lavorare per il recupero della competitività delle imprese ed è questo l'obiettivo fondamentale che il nostro sistema camerale deve assicurare e garantire".