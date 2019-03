De Luca, autonomia?Sfida è su efficienza

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAR - "Abbiamo sventato il tentativo di Salvini di arrivare in maniera indolore alla secessione. L' accordo tra lo Stato italiano e la Regione Veneto era questo, con 6 miliardi in più concessi al Veneto, ma accettiamo la sfida del rigore e dell'efficienza". Cosi il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca nel suo intervento alla tavola rotonda sulle autonomie regionali organizzata dalla Fondazione Banco di Napoli, con la partecipazione dei vertici delle altre Regioni del Sud. "Non difendero' mai le aree di cialtroneria e quelli che nel Sud presentano bilanci falsi. Il Comune di Napoli è, in assoluto, il Comune che riceve più fondi dallo Stato 362 euro all'anno, contro i 54 di Milano, 100 euro più di Roma 150 più di Bari e Palermo. Dovrebbe avere servizi come Stoccolma e invece trasporti, ambiente, ed altro ancora sono molto indietro". (ANSA).