Ancelotti, Var ha qualche scompenso

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - ''Per come viene utilizzato ora il Var c'è qualche scompenso ma io continuo a credere che sia un elemento molto utile''. Carlo Ancelotti interviene durante la conferenza stampa di presentazione di Napoli-Salisburgo sulla questione Var e sugli aspetti positivi e negativi dell'uso della tecnologia nel calcio.

''La discrezionalità sulla valutazione dei falli - dice il tecnico - è la croce e delizia degli arbitri da quando è nato il calcio. Volontarietà e involontarietà sono un fatto soggettivo e non oggettivo''. ''Con il Var - conclude Ancelotti - si sta cercando di dare oggettività agli episodi, ma è un compito molto complicato, almeno fin quando ci sarà da fare una valutazione su volontarietà e involontarietà''.