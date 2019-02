Polstrada blocca bus con bimbi in gita

Gli agenti della Polizia stradale di Benevento hanno bloccato un bus che trasportava bambini delle scuole elementari della provincia in gita in città. I poliziotti hanno scoperto che l'autista aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato è scattato il ritiro della patente; il mezzo è stato fermato, in attesa che la ditta che si occupava del trasporto provveda alla sostituzione con un altro autista.