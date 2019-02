Fca, i Suv Alfa a Pomigliano

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Parte l'investimento per la produzione del nuovo modello C-suv Alfa Romeo a Pomigliano. Lo ha comunicato Fca alle rsa in un incontro in cui è stato anche annunciato l'aumento da 10 a 12 turni settimanali per la maggior richiesta di Fiat Panda. "Una buona notizia per Pomigliano.

Incominciano a realizzarsi i primi investimenti per l'Alfa Romeo, confidiamo che a breve vengano annunciati quelli più corposi che investiranno le future linee di montaggio", commenta Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim. (ANSA).