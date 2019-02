Prodi, autonomia? Ho moltissimi dubbi

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - "Il potere è un collante forte. Non fatemi ricordare che è meglio comandare che...". Lo ha detto Romando Prodi rispondendo alla possibilità che il governo cada dopo le Europee. L'ex premieri, parlando nel corso di un incontro a Napoli organizzato nell'ambito del ciclo "Il sabato delle idee" dalla Fondazione Salvatore, ha sottolineato che "tra Lega e Movimento Cinque Stelle c'è grande convenienza reciproca perché pensano che demolendo tutta la struttura precedente, nessuno riuscirà a ricostruirla. In più nel rapporto tra i due soggetti, ognuno pensa che alla fine prevarrà. Il Movimento per un suo punto di partenza molto forte, la Lega dai dati che la danno in veloce crescita". Quanto all'autonomia differenziata: "Se Dio vuole il dibattito per ora è stato rinviato. E lo dico perché di dubbi ne ho tanti, tanti".