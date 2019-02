Maltempo: forte vento e neve in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Forti raffiche di vento a Napoli, temperatura rigida, mare mosso nel Golfo, che ha portato alla sospensione quasi totale dei collegamenti con le isole di Ischia, Capri, e Procida e fiocchi di neve nella zona collinare della città ed a Pozzuoli.

In Campania, le scuole sono chiuse per decisione dei sindaci a Napoli, Benevento, ed in diversi Comuni dell' area Vesuviana e del Salernitano.

Al momento non si segnalano danni di rilievo, ma il Centralino dei Vigili del Fuoco di Napoli ha ricevuto numerose chiamata per caduta di intonaci e pezzi di cornicione.